В России обеспокоились из-за вхождения войск НАТО в границы бывшего СССР. Как рассказал «Известиям» экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе, существует угроза для РФ.

По словам бывшего замминистра, с момента ликвидации Варшавского договора и распада СССР стратегическая ситуация изменилась для России в угрожающем направлении.

«На сегодняшний день войска НАТО уже вошли в границы бывшего СССР. Все европейские страны Варшавского договора стали членами Североатлантического альянса. Сейчас нам фактически отступать некуда. Подлетное время ракет уменьшалось с катастрофической быстротой», — пояснил Орджоникидзе.

Он добавил, что группировка НАТО «несоизмеримо многочисленнее» российской. Заявления о том, что Россия кому-то угрожает, звучат глупо и смешно, так как у альянса превосходство по всем видам вооружений, заключил политик.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности. В документе, в частности говорится, что США не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не рекомендовали использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.