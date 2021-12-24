Суд вынес приговор фигурантам дела о расстреле российского топ-менеджера

В Оренбурге суд приговорил к срокам от 7 до 19 лет троих местных жителей, обвиняемых в убийстве замдиректора городских электросетей Дмитрия Шевелева и похищении предпринимателя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, 38-летний житель Орска решил убить Шевелева из неприязни и мести за то, что замглавы «ОренбургЭнерго» уличил его в хищении электроэнергии. Тогда с обвиняемого взыскали более 400 тысяч рублей.

Исполнителем преступления заказчик выбрал своего родственника. 4 марта 2019 года мужчина расстрелял топ-менеджера на выходе из дома из обреза охотничьего ружья.

Кроме того, в ходе расследования было установлено, что обвиняемые причастны еще к одному преступлению. Вместе со своим знакомым они похитили местного предпринимателя и вымогали у него 450 тысяч рублей.

В зависимости от роли каждого фигуранта дела их признали виновными в организации убийства по найму, убийстве по найму, грабеже, вымогательстве, похищении человека и незаконном хранении оружия.

Отбывать срок они будут в колонии строгого режима.

