Российского депутата отдали под суд за мошенничество

В Братске под суд отдали местного депутата, который вместо отлова и стерилизации бездомных животных, убивал их и утилизировал трупы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемый, как индивидуальный предприниматель, заключил с администрацией семь муниципальных контрактов на отлов и содержание бездомных животных. Депутат должен был обеспечить поимку, ветеринарное обследование, вакцинацию, стерилизацию, передержку, а затем возвращение животных на улицу или размещение в приюте.

Вместо этого, получив средства в рамках контракта, он просто отлавливал и убивал животных. После этого он утилизировал трупы, составляя ложные отчетные документы для администрации.

Ущерб от его действий оценили в 1,5 миллиона рублей. Уже возбуждено уголовное дело о мошенничестве, покушении на мошенничество и подделке официального документа.