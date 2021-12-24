Саратовскому природному парку выделят десятки миллионов рублей
Саратовский природный парк «Кумысная поляна» получит на содержание миллионы рублей
Саратовский природный парк «Кумысная поляна» ежегодно будет получать на содержание десятки миллионов рублей. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщает «МК Саратов».
По данным издания, такое решение было принято депутатами Думы Саратова после того, как парк перешел в собственность города в связи с присоединением к административному центру Саратовского района. В итоге «Кумысная поляна» была признана особо охраняемой природной территорией регионального значения.
Так, только в 2021 году парку выделят 38,6 миллиона рублей. Предполагается, что средства будут направлены на закупку техники для ухода за лесом и увеличение штата специалистов, работающих в «Кумысной поляне».
Уточняется, что все деньги будут выделяться из городского бюджета.