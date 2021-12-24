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Саратовскому природному парку выделят десятки миллионов рублей

Саратовский природный парк «Кумысная поляна» получит на содержание миллионы рублей

Фото: Роман Салин / Wikipedia

Саратовский природный парк «Кумысная поляна» ежегодно будет получать на содержание десятки миллионов рублей. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщает «МК Саратов».

По данным издания, такое решение было принято депутатами Думы Саратова после того, как парк перешел в собственность города в связи с присоединением к административному центру Саратовского района. В итоге «Кумысная поляна» была признана особо охраняемой природной территорией регионального значения.

Так, только в 2021 году парку выделят 38,6 миллиона рублей. Предполагается, что средства будут направлены на закупку техники для ухода за лесом и увеличение штата специалистов, работающих в «Кумысной поляне».

Уточняется, что все деньги будут выделяться из городского бюджета.

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Варвара Кошечкина
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