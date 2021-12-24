В Курске открылась выставка новогодних почтовых открыток

В Курске в городской библиотеке имени Семенова открылась выставка «Новый год на почтовой открытке», на ней будет представлено более 50 экспонатов. Об этом сообщают «Вести Курск».

Все открытки являются предметами частных коллекций филокартиста Маргариты Росляковой и художника Олега Радина. Как рассказала исполняющая обязанности заведующего библиотеки Маргарита Жогина, на выставке есть уникальный экспонат — открытка с Рождеством 1906 года.

«Также очень ценны для нас открытки военного времени. Это открытка с Рождеством 1943-го года, которая прошла германскую почту. Эта открытка была посвящена девочке Лёлечке, которая проживала в городе Курске, но была угнана немцами в Германию. И в этой открытке содержится такое поздравление: "Здоровья, счастья, и, конечно же, пожелания возвращения в нашу любимую родину — Россию"», — рассказала Жогина.

На выставке также представлены картины курских художников с изображением зимнего Курска и краеведческие издания, среди них — «Курск на дореволюционных открытках» и «Курская летопись».

Ранее сообщалось, что в Оренбурге откроется выставка «Огонек. Жизнь как праздник», на которой будут представлены фотографии из журнала «Огонек». В экспозицию войдут работы советских фотографов, их привезут из Мультимедиа Арт Музея Москвы.