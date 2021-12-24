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Правила русской орфографии запланировали согласовать к 2024 году

В РАН запланировали согласовать свод новых правил русской орфографии к 2024 году

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Полный свод правил русской орфографии планируется согласовать с Орфографической комиссией Российской академии наук (РАН) к концу 2024 года. Об этом передает ТАСС со ссылкой на председателя Орфографической комиссии РАН, заведующего отделом культуры русской речи Института русского языка (ИРЯ) РАН Алексея Шмелева.

«В настоящее время подготовлен краткий свод основных правил русской орфографии, который рассматривается Орфографической комиссией РАН, и предполагается, что в январе 2022 года его удастся согласовать», — объяснил Шмелев.

Отмечается, что после согласования полного свода основных правил орфографии он будет представлен в электронном виде и в дальнейшем будет непрерывно пополняться.

Ранее стало известно, что Минпросвещения разработало проект новых правил орфографии и пунктуации русского языка. Их планируют обновить впервые с 1956 года. В ведомстве объяснили, что за прошедшие десятилетия в языке появились слова, речевые обороты, конструкции и нормы правописания, которые до сих пор не регламентированы.

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Никита Абрамов
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