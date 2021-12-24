Названы наиболее и наименее вакцинированные от COVID-19 профессии в России

В России уровень вакцинации от коронавируса выше всего среди учителей, курьеров и врачей, меньше всего — среди диспетчеров и сотрудников call-центров. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob, в котором названы наиболее и наименее вакцинированные от COVID-19 профессии, сообщает РБК.

Согласно данным опроса, более 90 процентов вакцинированных от коронавируса есть среди врачей (96 процентов), курьеров (93), медсестер (92) и учителей (90). 89 процентов привитых есть среди PR-менеджеров, 87 — среди воспитателей, 86 — среди юристов и 85 — среди фармацевтов.

Менее 60 процентов вакцинированных среди логистов (59), программистов (58), диспетчеров (57) и операторов call-центров (55).

Опрос проводился среди трех тысяч экономически активных и совершеннолетних россиян с 1 по 20 декабря. В нем приняли участие люди из 648 городов.

Ранее во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин оценил необходимость штрафов и наказания за отказ от вакцинации. По его словам, в стране нет необходимости вводить такие меры, так как следует с уважением относиться к людям несмотря на их позицию, а также терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер.