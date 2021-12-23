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Путин оценил необходимость штрафов и наказания за отказ от вакцинации

Президент Путин призвал с уважением относиться к противникам вакцинации от COVID-19

Фото: Reuters

В России нет необходимости вводить штрафы и наказания за отказ от вакцинации против коронавируса. Так ее оценил президент страны Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

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По словам главы государства, следует с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, а также терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер. Как только власти начнут давить на граждан, они найдут способ обойти это стремление, подчеркнул Путин.

Ранее президент России заявил, что уровень коллективного иммунитета в стране в настоящее время низкий и составляет всего 59,4 процента. На данный момент полностью от коронавируса привились порядка 70 миллионов граждан, примерно столько же получили только первую дозу вакцины, уточнил он.

19 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ведомстве изучают опыт введения штрафов за отказ от вакцинации. В настоящее время в стране нет уверенности, что он может быть применим. Позже в Совфеде уточнили, что в РФ нельзя вводить штрафы за отказ от вакцинации, так как она не обязательна.

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Юлия Ямпольская
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