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Путин рассказал о низком уровне вакцинации в России

Путин: на данный момент полностью от COVID-19 привились около 70 миллионов россиян

Фото: Christoph Hardt / Globallookpress.com

Уровень коллективного иммунитета в России в настоящее время низкий и составляет всего 59,4 процента. Такую цифру назвал президент Владимир Путин заявил на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на Youtube ведет ТАСС.

По словам главы государства, на данный момент полностью от COVID-19 привились около 70 миллионов россиян, примерно столько же получили только первую дозу вакцины.

«Этого недостаточно», — подчеркнул российский лидер.

В воскресенье, 19 октября, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ведомстве изучают опыт введения штрафов за отказ от вакцинации. Однако на данный момент нет уверенности, что он может быть применим для России. Позже в Совфеде пояснили, что в России нельзя вводить штрафы за отказ от вакцинации, так как она не обязательна.

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Варвара Кошечкина
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