Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Совфеде объяснили невозможность введения штрафов за отказ от вакцинации

Сенатор Клишас: штрафов за отказ от вакцинации не будет, потому что она не обязательна

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В России нельзя вводить штрафы за отказ от вакцинации, так как она не обязательна. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, передает РИА Новости.

«У нас нет обязательной вакцинации. Поэтому штраф за отказ от вакцинации не может быть поддержан», — объяснил сенатор.

Материалы по теме:
«Обоняние возвращается. Может быть, и тупость обратима?» Переболевшие COVID-19 психиатры — о последствиях коронавируса
«Обоняние возвращается. Может быть, и тупость обратима?»Переболевшие COVID-19 психиатры — о последствиях коронавируса
9 декабря
«Есть повод для паники» Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
«Есть повод для паники»Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
1 декабря

Ранее сенатор Владимир Круглый заявил, что в Совфеде не обсуждают введение штрафов за отказ прививаться от COVID-19. По его словам, введение штрафов не поможет увеличить количество вакцинированных, кроме того, такое решение придется проводить как отдельный закон, что вызывает определенные трудности.

В воскресенье, 19 октября, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ведомстве изучают опыт введения штрафов за отказ от вакцинации. Однако на данный момент нет уверенности, что он может быть применим для России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В Лондоне напали на посольство Белоруссии
В Госдуме предложили штрафовать футболистов за плохую игру в сборной России
Раскрыты подробности об убийстве и расчленении пенсионерки в Москве
Доктор Мясников оценил вероятность развития рака из-за популярного продукта
Экономист раскритиковал порог спецвклада для малоимущих в 100 тысяч рублей
Крупнейшее массовое вымирание объяснили бактериальными газами
Адвокат оценил информацию о видео основателя Group-IB на случай смерти
Стало известно о последних днях жизни Александра Градского
Россиян предупредили о падении цен на квартиры
Из-за обвала лиры в Турции остановили торги на бирже
Спрогнозирована судьба переговоров США и России по гарантиям безопасности
Петру Порошенко предъявили подозрение в госизмене
В Нидерландах обвинение назвало наиболее правдоподобную версию крушения MH17
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter