В Совфеде объяснили невозможность введения штрафов за отказ от вакцинации

В России нельзя вводить штрафы за отказ от вакцинации, так как она не обязательна. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, передает РИА Новости.

«У нас нет обязательной вакцинации. Поэтому штраф за отказ от вакцинации не может быть поддержан», — объяснил сенатор.

Ранее сенатор Владимир Круглый заявил, что в Совфеде не обсуждают введение штрафов за отказ прививаться от COVID-19. По его словам, введение штрафов не поможет увеличить количество вакцинированных, кроме того, такое решение придется проводить как отдельный закон, что вызывает определенные трудности.

В воскресенье, 19 октября, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ведомстве изучают опыт введения штрафов за отказ от вакцинации. Однако на данный момент нет уверенности, что он может быть применим для России.