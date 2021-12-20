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В Совете Федерации ответили на вопрос о штрафах за отказ от вакцинации

Сенатор Круглый: Совфед не обсуждает введение штрафов за отказ от вакцинации от COVID-19

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Совете Федерации не обсуждают вопрос возможного введения штрафов за отказ от вакцинации. Об этом заявил сенатор Владимир Круглый, отвечая на вопрос РИА Новости.

По словам Круглого, введение штрафов не поможет увеличить количество вакцинированных.

Также сенатор добавил, что такое решение придется проводить как отдельный закон, что само по себе достаточно сложно и займет много времени.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила с предложением добавлять информацию о вакцинации в школьные и университетские учебники по биологии. По ее мнению, это поможет улучшить осведомленность населения о прививках и уменьшить возможность антинаучных спекуляций на этой почве.

В воскресенье, 19 октября, Попова также заявила, что Роспотребнадзор изучает опыт введения штрафов за отказ от вакцинации, но в ведомстве пока не уверены, применим ли он для России.

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Роман Кирьянов
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