Путин назвал недопустимым оскорбление пророка Мухаммеда

Оскорбления в адрес пророка Мухаммеда недопустимы, их нельзя рассматривать в качестве проявления свободы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. Трансляцию мероприятия на своем YouTube-канале вел ТАСС.

По словам главы государства, подобные факты нарушают свободу вероисповедания людей, которые исповедуют ислам. Президент выразил мнение, что оскорбление «святых чувств» верующих вызывает еще более острые и экстремистские проявления.

«Вот в «Шарли Эбдо» (Charlie Hebdo) взяли, зашли в Париже и расстреляли всю редакцию. Ну зачем же нам до этого допускать? Эта свобода должна быть внутри и должна проистекать от уважения ко всем, кого касаются те или иные действия», — напомнил Путин.

Глава государства подчеркнул, что Россия складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство, в котором привыкли в основе своей относиться с уважением к интересам и традициям друг друга.

7 января 2015 года боевики совершили вооруженное нападение на редакцию французского журнала Charlie Hebdo из-за публикации о пророке Мухаммеде. В результате нападения погибло 12 человек. Через пять лет, 16 октября 2020 года, учитель французской средней школы Самюэль Пати был жестоко убит выходцем из Чечни за показ этих же карикатур детям во время урока. Для последователей ислама любые изображения пророка Мухаммеда неприемлемы.