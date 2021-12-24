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Раскрыты подробности о подавшем сигнал тревоги по пути в Москву самолете

Представитель S7: на рейсе 1236 Саратов — Москва произошла разгерметизация
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Илья Галахов / Globallookpress.com

У пассажирского самолета Boeing 737, который подал сигнал тревоги по пути из Саратова в Москву через полчаса после взлета, произошла разгерметизация на борту. Подробности раскрыло РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании S7.

«Через 30 минут после взлета экипаж рейса S7 1236 сообщил о разгерметизации на борту и принял решение снизиться на рекомендованную высоту три тысячи метров», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что воздушное судно благополучно произвело посадку в Домодедово в 15:08 по московскому времени. На борту лайнера находились 102 пассажира и 6 членов летного состава. По факту инцидента началось расследование.

Ранее 24 декабря еще один российский самолет подал сигнал тревоги. Как рассказали в авиационных службах, пассажирский лайнер Airbus A319, следовавший из Краснодара в Санкт-Петербург, подал сигнал тревоги в небе над Тверской областью.

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Валентина Процкова
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