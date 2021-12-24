В Дании рассказали о четырех сценариях России для Украины

Россия в настоящее время рассматривает четыре сценария развития событий в отношении Украины. Об этом пишет датское издание Jyllands-Posten.

Как отмечает газета, возможные варианты включают в себя как переговоры, так и открытое военное противостояние. Согласно первому сценарию, рост эскалации у границ Украины должен дать России преимущества за столом переговоров с западными странами, в первую очередь — с США. Так, благодаря активизации российских войск у украинских границ президенту Владимиру Путину удалось уже дважды провести переговоры с лидером США Джо Байденом. При этом выдвинутые в ходе встреч глав государств требования Москвы были фактически подкреплены «демонстрацией впечатляющей военной мощи».

Другой сценарий предполагает признание Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), считает Jyllands-Posten. Предполагается, что на такой шаг Кремль может пойти в случае, если он не добьется прогресса в переговорах по Украине. Произойти это может уже в январе 2022 года, считают эксперты, на которых ссылается издание.

Третий возможный вариант развития событий — так называемая ограниченная атака на Украину со стороны России, за счет которой Москва смогла бы укрепить свои позиции в соседней стране и дестабилизировать ситуацию в ней. В данном случае речь идет именно о локальном наступлении, в ходе которого Россия от имени республик Донбасса попытается расширить контроль над рядом регионов на юге и востоке Украины, пишет Jyllands-Posten. Благодаря этому Москве удалось бы, с одной стороны, нарастить свое влияние, а с другой стороны — потратить на это не так много средств, как при крупномасштабной военной операции.

В то же время четвертый сценарий предполагает масштабное наступление на Украину. Так, согласно нему, российские военные должны организовать атаки сразу с нескольких направлений и окружить значительную часть Вооруженных сил Украины. Финальным этапом операции стал бы захват Киева и создание нового государства. Однако при таком развитии событий последующие риски и сопутствующие расходы могли бы существенно перевесить всю выгоду, заключает Jyllands-Posten.

В последние недели в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе нападения России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет намерений по вторжению на территорию республики.