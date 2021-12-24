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Щупальца осьминога превратили в аккуратного робота

Создана роборука для поднятия хрупких предметов на основе конечностей животных

Изображение: Dong Wang

Китайские ученые создали манипулятор, конструкция которого напоминает конечности животного. Исследование было опубликовано в журнале AIP Publishing.

Специалисты Шанхайского университета напомнили, что многие животные — в том числе и человек — могут поднимать и перемещать хрупкие предметы, не нанося им вреда. В аккуратной манипуляции с предметами им помогает баланс между силой и гибкостью. На основе щупалец осьминога, хобота слона и прочих конечностей животных была спроектирована роборука. Проект был превращен в реальный прототип.

Изобретение описывается как многосегментный мягкий манипулятор на пневмосетках, которые представляют собой эластомерные конструкции с пневматическим приводом. Щупальца состоят из двух фрагментов — один из них жесткий, а другой эластичный. Специальный механизм нагнетает воздух, который расправляет мягкую камеру, заставляя роборуку сжиматься сильнее.

«Мы разработали мягкие манипуляторы с использованием математической модели, которая может следовать определенной трехмерной пространственной траектории», — отметил автор исследования Донг Ван. Робот сам выбирает степень давления, определяя ее в зависимости от прочности предмета. По словам Вана, робот постепенно учится, что позволяет ему оперировать большим количеством хрупких предметов.

Ранее специалисты Стэнфорда создали сильную роборуку на основе лапы геккона для перемещения хрупких предметов. Особая резиновая кожа, которой покрыты манипуляторы, практически прилипает к грузу, не нанося ему урона.

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Андрей Ставицкий
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