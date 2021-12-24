Супергангстеру вынесли приговор за ограбление на 37 миллионов рублей на Урале

На Урале суд вынес приговор супергангстеру — участнику двух банд, который совершил ограбление у аэропорта Кольцово, тогда у местного бизнесмена преступники отобрали сумку с 37 миллионами рублей. Об этом сообщает E1.ru.

Подсудимый Рагиб Гусейнов полностью признал свою вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его дело было рассмотрено в Екатеринбурге в особом порядке — без исследования доказательств, предусматривающем наказание ниже низшего предела по вмененным ему статьям УК РФ.

Гусейнов получил восемь лет за участие в семи разбойных нападениях в составе банды и незаконном обороте оружия. Он должен выплатить пострадавшим 490 тысяч рублей. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: положительные характеристики, трое малолетних детей и занятие благотворительностью — он перечислял деньги детским домам, что подтверждают их благодарственные письма.

Остальных участников банд в настоящее время судят. По данным следствия, 3 июля 2018 года они напали на директора ресторана «Утка по-пекински», 44-летнего гражданина Китая Ван Хуна, у которого отобрали пакет, в котором находились 570 тысяч рублей. 5 сентября того же года бандиты из пистолета и автомата обстреляли на перекрестке Audi, в багажнике которого были 30 миллионов рублей, водителю удалось скрыться. 3 октября был ограблен предприниматель из Киргизии, перевозивший 7,5 миллиона рублей, он получил ранение в шею. На следующий день бандиты обстреляли другого киргизского перевозчика денег прямо в банке и отобрали 5 миллионов рублей. 13 февраля 2019 года было совершено нападение на граждан Китая, которые лишились одного миллиона рублей. 2 апреля того же года бандиты обстреляли на парковке аэропорта Кольцово курьера с 20 миллионами рублей, который вез рюкзак с деньгами в Улан-Удэ. Разбойное нападение, в ходе которого у бизнесмена отобрали 37 миллионов рублей, произошло в Кольцово 29 ноября 2019 года.

Участников банд задержали в октябре 2020 года.