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Женщина пригласила любимую собаку поддержать ее во время родов

Страдавшая судорожными припадками женщина пригласила пса на 50-часовые роды

Фото: Depositphotos.com

В Великобритании женщина пригласила любимого пса — мальтийскую болонку по кличке Фламп — поддержать ее во время 50-часовых родов. Об этом сообщает The Guardian.

29-летняя Шарлотт Бирд рассказала, что страдает от судорожных припадков, а Фламп обучен распознавать признаки скорого возникновения припадка. Поэтому она решила, что ей будет спокойнее, если собака будет присутствовать во время родов, и начала подготовку Флампа к ответственному дню.

Псу включали запись плача младенца, чтобы он привыкал к новым звукам, его познакомили с персоналом родильного отделения больницы, а также показали все оборудование, которое может быть использовано в процессе родов. Фламп сопровождал хозяйку на каждый прием и УЗИ.

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В дни родов собака терпеливо сидела рядом с хозяйкой и следила за ее состоянием. «Если бы Флампа не было рядом, я бы сильно беспокоилась. Я бы точно больше переживала о своей безопасности», — отметила Бирд.

В итоге через 50 часов британка родила мальчика весом три килограмма и назвала его Альфи. По словам Бирд, Фламп был очарован ребенком с первых секунд знакомства.

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Евгения Черкасова
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