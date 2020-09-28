Щенки чихуахуа спасли бывшего бодибилдера от депрессии

Бывший культурист из США пребывал в депрессии после того, как от него в канун Нового года ушла возлюбленная. Однако от болезни его спасли щенки чихуахуа. С тех пор он помог более чем 50 собакам, пишет Daily Star.

Жизнь мужчины помогла изменить его подруга. Она не только поддержала 48-летнего бодибилдера, но и оставила ему щенка на время: женщина переезжала на новое место и не могла забрать с собой собаку.

Когда щенок по кличке Леди оказался в квартире Бобби Хамфриса, он понял, что хочет завести собственную собаку. В поисках питомца американец заметил, что люди плохо обращаются с маленькими собаками.

С тех пор Хамфрис успел основать приют и спасти более 50 щенков. Он уверен, что его подруга, оставившая ему собаку, подарила ему новый смысл жизни. Теперь в приюте работают пять сотрудников, а сам бывший культурист проводит с собаками по 12 часов в день.

Ранее сообщалось, что собака спасла мужчину от смертельно опасной змеи. Та свернулась кольцами и была готова напасть. Мужчина взял ружье и выстрелил в нее пять раз.