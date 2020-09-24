Немецкая овчарка принялась кормить брошенных львят в российском зоопарке

В парке «Белый лев» во Владивостоке немецкая овчарка по кличке Сандра принялась кормить молоком брошенных львят. Видеозапись размещена в Instagram-аккаунте парка.

Львица Сирона родила в парке самца и самку, после чего отказалась от детенышей. Восьмилетняя овчарка, у которой есть свой щенок, приняла двух львят. На кадрах видно, как собака кормит своего черного щенка и двух львят, которые намного больше ее детеныша.

«Наших двух оставленных львят приняла собака. Это уникальный случай, когда представитель одного вида животных принимает детенышей другого вида, тем более диких. Сучье молоко максимально подходит львятам, в нем есть все необходимые компоненты для нормального развития львенка», — отмечается в сообщении.

Директор парка Виктор Агафонов рассказал, что Сандра не любит кошек, однако приняла львов. По его словам, молока у собаки хватит на всех, так как обычно она выкармливает по восемь щенков.

В декабре прошлого года в кенийском заповеднике Масаи-Мара сняли на видео львицу, которая переводила детенышей через кишащую крокодилами реку.