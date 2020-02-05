Львица с детенышами растерзали пятилетнего ребенка

В индийском штате Гуджарат львица убила пятилетнего мальчика. Об этом сообщает NDTV.

Львица с несколькими львятами пришла из Гирского леса около полуночи в понедельник, 3 февраля. Звери утащили ребенка, который ночевал в хижине среди поля вместе с родителями, и растерзали его.

«Львица и ее детеныши обглодали тело, — рассказал представитель лесного ведомства. — Позднее в окрестностях были найдены останки жертвы». Возле места нападения была установлена ловушка.

Накануне львицу с детенышами видели на краю Гирского леса. Видео, в котором она уступает дорогу мотоциклисту, получило вирусную популярность в Индии, пишет India Today. Остается неясным, были ли это те же животные, что напали на ребенка.

В прошлом азиатские львы были распространены на территории южной Евразии от Греции до Индии, но сейчас сохранились только в Гирском лесу и его окрестностях. В 2015 году там обитали 523 особи. Лес не может прокормить всю популяцию, поэтому животным приходится искать пищу в других местах.

В 2019 году сообщалось, что в индийский город Джунагадх, штат Гуджарат, забрели семь львов из Гирского леса. «Здесь пролегает львиный маршрут, — объяснял тогда представитель лесного ведомства. — Они выходят по ночам, а потом возвращаются обратно в лес».

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