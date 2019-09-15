Из жизни
 
Последние новости
Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ
Саудовская Аравия вдвое сократила добычу нефти из-за атаки дронов
В Якутии пропал вертолет с двумя пассажирами
Приговоренный к расстрелу россиянин зарезал росгвардейца
Футболист забил победный гол рабоной на последней минуте матча
Украинским железным дорогам предрекли уничтожение
Иран отверг причастность к атаке на Саудовскую Аравию
Черноморский флот взял на сопровождение американский корабль «Юма»
Боец победил нокаутом на турнире UFC и потребовал драки за пояс Нурмагомедова
Новости партнеров

Львы забрели в индийский город и устроили переполох

Перейти в «Мою Ленту»
Видео: Mohammed Aadil / Facebook

В индийский город Джунагадх, штат Гуджарат, забрели львы. Об этом сообщает издание India Today.

На кадрах, которые снял очевидец, по ночной улице под лай собак беззаботно разгуливает целый прайд, насчитывающий не меньше семи азиатских львов. Видео получило вирусную популярность в Индии.

Представитель лесного ведомства Сунил Кумар Бервал полагает, что хищники пришли из Гирского леса, который находится недалеко от Джунагадха. «Здесь пролегает львиный маршрут, — объясняет он. — Они выходят по ночам, а потом возвращаются обратно в леса».

В прошлом азиатские львы были распространены на территории южной Евразии от Греции до Индии, но сейчас сохранились только в Гирском лесу и его окрестностях. В 2015 году там обитали 523 особи. Лес не может прокормить всю популяцию, поэтому зверям приходится искать пропитание в других местах.

В августе сообщалось, что во время наводнения в город Вадодара в Гуджарате проникли крокодилы. Власти сформировали шесть отрядов для отлова рептилий, однако им удалось поймать лишь семь крокодилов среднего размера, две черепахи и несколько змей.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
After crocodiles, lions take over the streets of Gujarat
Нападение крокодила на собаку попало на видео
Сразу 11 редких львов погибли при странных обстоятельствах в Индии
Коровы прогнали из индийской деревни редких азиатских львов
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0414 сентября
In this Sept. 18, 2013 file photo, law enforcement officials from multiple agencies examine the two cars pulled from Foss Lake, in Foss, Okla. The state medical examiner released autopsy reports identifying two of the bodies as 16-year-old Jimmy Allen Williams and 42-year-old Cleburn Hammack. They were among the remains of six bodies found the in two cars

«Это безумно пугает»

На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
01:50Сегодня

Школьницу «слишком большого размера» отстранили от уроков

03:4414 сентября

Орел насмерть заклевал ребенка

20:1713 сентября

Паук со смертельным ядом поймал превосходящую его в размерах мышь

Из жизни00:0110 сентября

«У многих в России все идет по накатанной»

История россиянки о жизни в Швеции, Таиланде и Германии
16:5813 сентября

Мать двоих детей похудела вдвое и изменилась до неузнаваемости

15:0613 сентября

Две жены избили мужа за желание обзавестись третьей

19:0113 сентября

Исчезнувшего 20 лет назад человека нашли на спутниковой карте

Из жизни00:05 8 сентября

«Обреченность висела в воздухе»

Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки
13:4413 сентября

Саудовская принцесса осуждена за похищение водопроводчика

12:1813 сентября

Жена заперла мужа-алкоголика в сарае и погубила его

11:0613 сентября

Потерявшаяся собака годами ждала у обочины своего хозяина и дождалась

Россия
В Якутии пропал вертолет с двумя пассажирами
«Глубоко травмированные, тревожные люди»
Россияне не могут стать счастливыми. Почему в этом виноват СССР?
Черноморский флот взял на сопровождение американский корабль «Юма»
«Его органы и системы не готовы»
Зачем в России пытаются спасать детей, у которых почти нет шансов выжить и быть здоровыми
Россияне рассказали о приемных семьях для стариков
Двойная жизнь агента Смоленкова
Как сотрудник Кремля работал на США и торговал секретами
В Кемерове открыли «Парк Ангелов» в память о погибших в «Зимней вишне»
Все материалы
Мир
Сноуден захотел получить убежище во Франции
Raneen SawaftaПопутали берега
Евреи и арабы живут здесь вместе десятилетиями. Скоро тут может начаться третья мировая
Бориса Джонсона превратили в Халка
«Наследники Гитлера рвутся к власти»
 
США обвинили Иран в атаках на Саудовскую Аравию
«Мы добьемся правды»
Американцы хотят узнать все о терактах 11 сентября. На их стороне пожарные и ученые
Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена
Все материалы
Бывший СССР
Украина захотела облегчить жизнь Донбассу
«В украинские батальоны шел всякий сброд»
Посланцы Кадырова и дикие ополченцы: воспоминания военкора о начале войны в Донбассе
Зеленский встретился с создателем сериала «Чернобыль»
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
После смены власти в Киеве российский МИД надеется на потепление
Зеленский отказался признавать поражение в споре с мэром
«Они долго были на передовой, и у них крыша поехала»
Воспоминания российского военкора о самых страшных днях войны в Донбассе
Глава МИД Украины выступил против минских соглашений
Все материалы
Экономика
Саудовская Аравия вдвое сократила добычу нефти из-за атаки дронов
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
«Северный поток» ограничили
Не доставляет
«Почта России» замахнулась на мировое лидерство, но не может дать россиянам самое важное
Трамп прикрылся национальными интересами и снова запретил торговать с Кубой
Михаил ХардиковБайкальский десант
Компания En+ Group провела экологическую акцию «360»
Медведев раскрыл условия сокращения рабочей недели
Все материалы
Силовые структуры
Приговоренный к расстрелу россиянин зарезал росгвардейца
Владимир Ионесян«Он перестал быть человеком»
Маньяк по кличке Мосгаз стал кошмаром столицы. Его хотели казнить на Красной площади
Место предполагаемого изнасилования дознавательницы из Уфы попало на видео
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин сделал селфи на фоне убитого и выронил телефон с фото в полиции
Захарий Калашов«Его приемы лихих 90-х устарели»
Лидер преступной России проиграл войну азербайджанскому вору. Мир криминала ждут перемены
Глава полиции подмосковного города стал фигурантом дела об убийстве
Все материалы
Наука и техника
Раскрыта причина разной реакции людей на стресс
Обреченный мир
Ученые следят за гибелью ледников Гренландии. Под угрозой будущее планеты
Самого опытного российского космонавта отстранили от работы
Среди бессмертных
Эти существа создали всю сложную жизнь на Земле. Ученые впервые узнали, как они выглядят
Одобрено первое лекарство от аллергии на арахис
Оно вам надо
Apple представила самый мощный телефон в мире: презентация новых iPhone
«Панцирь-С1» и С-400 «научились» уничтожать
Все материалы
Спорт
Боец победил нокаутом на турнире UFC и потребовал драки за пояс Нурмагомедова
Маргарита Мамун«Не береги силы, не сдохнешь!»
Российские гимнастки — лучшие в мире. Почему их годами унижают и оскорбляют тренеры
Российская фигуристка дважды попала в Книгу рекордов Гиннесса
А перестройка все идет
Попытки МЮ и «Челси» победить, чемпионская гонка и другие интриги пятого тура АПЛ
Ибрагимович взглядом «свалил» прорвавшегося на поле фаната
Дэнни Дринкуотер«Ломайте ему ноги»
Он стал чемпионом Англии, но потерял место в сборной, запил и скатился на дно
Неймар забил ударом «ножницами» и принес ПСЖ победу в добавленное время
Все материалы
Культура
Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ
«Ужасно связать свое счастье с женой, детьми и богатством»
Как духовные поиски Льва Толстого испортили его отношения с семьей
Стало известно о срочном визите родных Заворотнюк в больницу
Нео, мой Нео
Этот фильм навсегда изменил кино. Теперь «Матрица» возвращается
Лоза объяснил популярность Билли Айлиш эффектом «рваных на жопе штанов»
Фли и Курт Кобейн«Почему ты такой странный?»
Вечный аутсайдер, поэт-шизофреник, любимый певец Кобейна: умер Дэниел Джонстон
Названы причины отказа врачей от интенсивного лечения Заворотнюк
Все материалы
Интернет и СМИ
Comedy Club показал пародию на лицемерие российского телевидения
Не поубиваешь — не поешь
Эти снимки у одних вызывают отвращение, у других — голод. И отражают человеческую сущность
Муж подарил жене кольцо из человеческой кости
«Сделал мое детство и деградировал»
«Ералаш» стал культовым для нескольких поколений. Но что с ним стало сейчас?
Вопрос о правильном хранении шоколада рассорил пользователей сети
«Моя жизнь интереснее любой книги»
Репортер бросил работу ради порно и свободной любви. Спустя годы он ни о чем не жалеет
Богомолов согласился стать «первой леди» в случае президентства Собчак
Все материалы
Ценности
Украинка сняла самую молодую миллиардершу в мире для обложки Playboy
«Жила и умерла королевой и девственницей»
Платья, бриллианты и никаких мужчин: роскошная жизнь Елизаветы I
Самая молодая миллиардерша примерила белье сестры и разозлила фанатов
Сетки, стразы и чулки
Мужчины выпячивают женственность, а женщины — грудь: как прошла Неделя моды в Нью-Йорке
Гостью свадьбы обругали за попытку перещеголять невесту откровенным нарядом
Под покровом
Почему хиджаб стал популярным по всему миру и кто на этом зарабатывает
Школьника выгнали с уроков за модные кеды
Все материалы
Путешествия
Пассажир закинул голые ноги на столик в самолете и вызвал омерзение у попутчиков
Горное убежище
Когда-то тут строили бункеры. Миллиардер превратил это место в рай для туристов
Турист споткнулся по дороге в туалет и умер в Таиланде
Саарбург«Залипаешь и не можешь оторваться»
Как выглядит другая Германия, о которой туристы не подозревают
Иностранцы стали чаще приезжать в Россию
«Купи осьминога — порадуй тещу!»
Как россиянину развлечься в самых укромных уголках Италии
Молодой пассажир самолета притворился стариком-инвалидом и попался
Все материалы
Из жизни
Школьницу «слишком большого размера» отстранили от уроков
In this Sept. 18, 2013 file photo, law enforcement officials from multiple agencies examine the two cars pulled from Foss Lake, in Foss, Okla. The state medical examiner released autopsy reports identifying two of the bodies as 16-year-old Jimmy Allen Williams and 42-year-old Cleburn Hammack. They were among the remains of six bodies found the in two cars«Это безумно пугает»
На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
Орел насмерть заклевал ребенка
Самый страшный зверь
Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Паук со смертельным ядом поймал превосходящую его в размерах мышь
«У многих в России все идет по накатанной»
История россиянки о жизни в Швеции, Таиланде и Германии
Мать двоих детей похудела вдвое и изменилась до неузнаваемости
Все материалы
Lamborghini за 150 миллионов
Видео: обзор самого дорогого и быстроого «Ламбо» в истории — гибрида Sian
Gymkhana GRiD 2019: дрифт без дыма и «война резины»
Гонка, в которой приходится выбирать: ехать красиво или быстро
Месяц живем с Volvo XC40: часть первая
Знакомимся с «лучшим европейским автомобилем» и проверяем, насколько он на самом деле крут
Франкфурт-2019: автомобили будущего
Самые интересные концептуальные автомобили Франкфуртского моторшоу
Land Rover вернул на дорогу выставочный внедорожник 1948 года
Новый Toyota RAV4 провалил лосиный тест
Раскрыты подробности о новом седане Cadillac CT4
Все материалы
Дом
Россияне нашли способ заработать миллионы рублей на кусках фанеры
Гиблое дело
Пенсионерка создала кукольные дома, навевающие ужас. Теперь ее знает весь мир
Московский «офисный планктон» обленился
Нашпионил
В какой роскоши живет в США сбежавший из России информатор Олег Смоленков
Жителей российского города обязали самостоятельно сносить аварийные дома
«Мы смотрим, шепелявит человек или заикается»
Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России
Риелтор взялся продать квартиру и «случайно» оформил ее на себя
Все материалы
Нацпроекты
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
«В первичном звене провал»
Путин назвал главные проблемы российской медицины и рассказал, как их исправить
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта
Выбраны регионы для создания научных центров по сельскому хозяйству
Оценено качество ремонта дорог в Сочи
Все материалы