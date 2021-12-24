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Тягу к сладкому и соленому назвали симптомом серьезных болезней

Гастроэнтеролог Тюльпина призвала при сильной тяге к сладкому, соленому обратиться к врачу

Фото: Pixabay

Терапевт-гастроэнтеролог Елена Тюльпина заявила, что повышенное увлечение сладкими и солеными продуктами может быть признаком патологий, передает «Пятый канал».

Врач объяснила, что организм человека нуждается в сахаре и соли в небольших количествах. Однако она назвала сильную тягу к сладкому и соленому симптомом серьезных болезней. В частности, потребность в сахаре может быть обусловлена дефицитом белка, хрома, ванадия, магния или дисбактериозом, нарушением микрофлоры кишечника и разрастанием в желудочно-кишечном тракте кандидоза.

«В этой ситуации необходимо обратиться к врачу, провести дообследование для уточнения диагноза и определиться с дальнейшей тактикой. Если вовремя не обратиться к врачу, то вполне возможно развитие более серьезных заболеваний — инсулин-резистентность, ожирение, сахарный диабет и другие состояние, которые приведут к потере качества жизни», — призвала Тюльпина.

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При этом тяга к соленому может возникать при излишнем употреблении или обезвоживании. Если организм получает недостаточное количество воды, то он может потребовать соль, поскольку она задерживает жидкость в организме и не дает ей уходить. Кроме того, желание съесть соленое может быть симптомом заболеваний надпочечников.

«При повышенной тяге к соленому нужно также обязательно обратиться к врачу, вовремя провести дообследование и установить диагноз и определиться с правильной тактикой», — заключила гастроэнтеролог.

Однако не стоит полностью отказываться от соли, поскольку это может нанести организму еще больший вред. Врач напомнила, что рекомендованная суточная норма этого вещества составляет четыре-пять граммов.

Ранее американские диетологи заявили, что преодолеть тягу к сладкому помогает овсяная каша на завтрак. Клетчатка в этом блюде поддерживать нужный уровень сахара в крови.

Марина Совина
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