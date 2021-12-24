На Украине заявили о нежелании сдаваться России и Евросоюзу

Лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев эфире телеканала «НАШ» заявил, что одна часть людей желает видеть Украину на пути воссоединения с Россией, а другая поддерживает однозначный курс страны в НАТО и Евросоюз, однако среди всех этих манипуляций у Украины имеется третий путь, по которому она может пойти — нейтралитет.

«Я не хочу сдаваться ни Европейскому Союзу, ни России. Те, кто задают вопрос, что тот, кто не за НАТО и ЕС, тот за Россию или просто манипулируют, или не совсем адекватный и умный человек. Есть третий путь — это придерживаться нейтралитета как это делает Австрия, Швейцария, быть самостоятельной страной и выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми соседями», — сказал политик.

По его мнению, никто не должен решать за украинцев, что им необходимо делать. Он также отметил, что страны-соседи пытаются выжать из Украины последние соки при том, что страну из-за конфликта уже покинули 600 тысяч человек.

Ранее генеральный директор украинского телеканала «НАШ» Владимир Грановский заявил, что в США использовали «грязный пиар» для того, чтобы разогнать тему с подготовкой России нападения на Украину и суету вокруг «Северного потока-2» ради того, чтобы продавать свой газ европейским странам.