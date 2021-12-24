На Украине рассказали о подлости и цинизме США ради поставок газа

Генеральный директор украинского телеканала «НАШ» Владимир Грановский рассказал, как борющиеся с «Северным потоком-2» США использовали Киев ради того, чтобы заниматься поставками газа в Европу.

«Американцы достигли своей цели, они разогнали тему с нападением, с "Северным потоком-2" ради одного, чтобы газ поставляли не через Украину, а они поставляли газ в Европу. Я бы сказал, что американцы работают цинично, в определенном смысле подло, используют самые грязные пиар-технологии, нагнетают страх на мир, чтобы получить условно треть рынка газа в Европе по цене 1500 долларов», — заявил он.

Борцы с российским газопроводом сделали отличный новогодний подарок американскому правительству и компаниям, чтобы те смогли отпраздновать конец года с ощущением многомиллиардного дохода, заключил эксперт.

Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон пожаловался на то, что «Газпром» резко снизил транзит газа через Украину — почти на 20 процентов. По его словам, речь идет о снижении со 109 миллионов кубометров в сутки до 87,7 миллиона кубометров, а российская компания снова не стала бронировать мощности поставок по газопроводу «Ямал-Европа».