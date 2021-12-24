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На Украине пожаловались на резкое сокращение транзита газа из России

«Оператор ГТС Украины»: «Газпром» снизил транзит через Украину до 87,7 млн кубометров

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

«Газпром» резко снизил транзит газа через Украину — почти на 20 процентов, заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон. На сокращение объемов прокачки он пожаловался на своей странице в Facebook.

По словам Макогона, речь идет о снижении со 109 миллионов кубометров в сутки до 87,7 миллиона кубометров, а российская компания снова не стала бронировать мощности поставок по газопроводу «Ямал-Европа». На фоне действий «Газпрома» Европа отобрала рекордный объем газа из хранилищ, добавил он.

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«Снижение поставок газа в Евросоюз сейчас, когда его стоимость достигла 2000 долларов (за тысячу кубометров — прим. «Ленты.ру»)», говорит о том, что это не экономические решения, а политические, их цель — нарастить давление на ЕС для запуска "Северного потока-2" на условиях России», — написал он.

24 декабря «Газпром» пятый раз подряд отказался от бронирования польского участка газопровода «Ямал-Европа», пишет «Интерфакс» со ссылкой на итоги аукциона, прошедшего на специализированной площадке GSA Platform. Сейчас трубопровод перешел в реверсный режим, по нему газ качается из Германии в Польшу.

Цена на газ в Европе на фоне решения «Газпрома» росла до уровня более 2150 долларов за тысячу кубометров, однако затем перешла к снижению. 24 декабря стоимость падала ниже 1300 долларов.

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Платон Щукин
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