Москвичам пообещали «барическую пилу» и сильный снегопад

Циклон «Квинтинус» принесет в Москву «барическую пилу», сильный снегопад и метели. Такую погоду жителям столицы пообещал синоптик, ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Instagram.

«В Москве снегопад зарядит в предстоящую полночь и будет валить, не прекращаясь, до 15-17 часов субботы. В результате на город обрушится как минимум до пяти-семи миллиметров осадков, а снежный покров подрастет с 22 до 27 сантиметров — это на десять сантиметров больше нормы», — написал синоптик в социальной сети. Он предупредил, что показатели барометра опустятся до минимальных значений к полудню субботы — давление составит 725 миллиметров ртутного столба. Такое значение на 20 единиц ниже нормы, подчеркнул Тишковец.

Метеоролог спрогнозировал, что в ночь на субботу, 25 декабря, температура воздуха в Москве опустится до минус 9-11 градусов, в Подмосковье — до минус 8-13 градусов. Из-за сильного ветра и высокой влажности воздуха возникнет эффект «балтийского синдрома» — из-за этого температура будет казаться на шесть-восемь градусов ниже реальной.

В ночь на 22 декабря морозы в Москве побили полувековой рекорд — столбики термометров опустились до минус 22,2 градуса впервые за 54 года.