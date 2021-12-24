Госдеп разрешил выдачу ряда виз без собеседований

Госдеп США из-за пандемии коронавируса разрешил временно выдавать ряд видов рабочих виз, не проводя собеседования с соискателями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.

Из документа следует, что консульским работникам до 31 декабря 2022 года разрешено не проводить личные собеседования при выдаче некоторых видов неиммиграционных рабочих виз.

Речь идет о визах, выдаваемых по запросу потенциальных работодателей, находящихся в США и заинтересованных в приезде в страну квалифицированных сотрудников. Также правила относятся к визам для сотрудников зарубежных представительств американских компаний, выдающихся деятелей культуры и спорта, участников некоторых международных программ.

При этом ведомство отметило, что консульские работники все равно могут провести собеседование, если посчитают нужным.

В конце октября Госдеп США отнес россиян к «бездомным национальностям». К этой категории относятся граждане стран, в которых у США нет консульского представительства или политическая ситуация которых считается настолько нестабильной, что не позволяет сотрудникам дипмиссии рассматривать заявки их граждан на визу. В результате граждане РФ вынуждены искать альтернативные способы подачи документов.