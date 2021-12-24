В США призвали Байдена работать с ФРГ ради приостановки «Северного потока-2»

Американские сенаторы демократ Джин Шахин и республиканец Роб Портман призвали администрацию президента США Джо Байдена тесно работать с новым правительством ФРГ ради приостановки газопровода «Северный поток-2». Об этом они написали в статье для газеты Washington Post.

В материале отмечается, что Россия якобы недавно использовала свои чрезмерные энергоресурсы в качестве оружия, потребовав геополитических уступок от правительства Молдавии и отказавшись увеличить приток газа в Европу в ходе последнего затруднения в поставках.

Как считают сенаторы, американская администрация также не должна призывать президента Украины Владимира Зеленского соглашаться «на какие-либо уступки вне процесса Минских соглашений».

Кроме того, политики снова призвали увеличить поставки вооружений Киеву, в том числе предоставить стране «зенитные комплексы, противотанковые и противокорабельные системы, а также средства радиоэлектронной борьбы».

Ранее обозреватель Эли Лейк (Eli Lake) заявил, что внешняя политика США, которую президент Джо Байден проводит в отношении России, не совпадает с предвыборным антироссийским курсом демократов и негативно сказывается на внутренней обстановке в государстве.