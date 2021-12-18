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Байдена обвинили в попытке «угодить России»

Bloomberg назвал президентство Байдена в США «подарком» для российского лидера Путина
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Alex Edelman / Globallookpress.com

Внешняя политика США, которую президент Джо Байден проводит в отношении России, не совпадает с предвыборным антироссийским курсом демократов и негативно сказывается на внутренней обстановке в государстве, заявил обозреватель Эли Лейк (Eli Lake), пишет Bloomberg.

По словам автора, на протяжении четырех лет демократы позиционировали себя как «антироссийских ястребов» и выступали против политики бывшего главы государства Дональда Трампа, которого считали «лакеем» президента России Владимира Путина. «Однако президентство Байдена до сих пор было словно подарок для российского президента», — прокомментировал политику нынешнего лидера Лейк.

По его словам, предвыборная кампания Байдена строилась на «навязчивой идее», что Трамп состоит в сговоре с Москвой, поэтому от его преемника ожидали более жесткой линии по отношению к России. Обозреватель привел в пример обвинения оппонентов Байдена, касающиеся российского газопровода «Северный поток-2». Они считают, что американский президент занял слишком мягкую позицию по этому вопросу и «пытается угодить» Москве.

Ранее Байден отказался «грозить пальцем» Путину на переговорах, которые состоялись 7 декабря.

Алия Шарафутдинова
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