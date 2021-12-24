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Российские власти рассказали о серьезной проблеме из-за высоких цен на газ

Вице-премьер Белоусов: из-за цены на газ остановилось производство аммиачных удобрений

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Рекордно высокий уровень цен на газ практически остановил производство аммиачных минеральных удобрений, европейские производители закрылись, не выдержав такого подорожания, рассказал в интервью Forbes первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

В результате возник критический дефицит минеральных удобрений, отметил он. «Это приведет к падению урожайности или сокращению посевов. То есть цены на зерно пойдут вверх. Это одна из самых серьезных тем, которой мы сейчас очень плотно занимаемся», — сказал о проблеме Белоусов.

Российские производители начали наращивать экспортные поставки, но главная задача — обеспечить внутренний рынок минеральными удобрениями, считает вице-премьер. Чтобы соблюдать баланс, нужно вывозить около 60 тысяч тонн в сутки, а вывозится уже более 90-100 тысяч тонн. «Мировые цены выше внутренних почти в четыре раза. Понимаете? Забита вся железнодорожная сеть на северо-западе, все везут — вагонами, фурами, чуть не в портфеля», — подчеркнул Белоусов.

Разработан план поставок удобрений помесячно с каждого предприятия в каждый регион, за этим власти будут следить, добавил он.

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Платон Щукин
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