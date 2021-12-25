Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Женщина обезоружила и выгнала забравшегося в дом вора с топором

В Харьковской области забравшегося в дом с топором вора обезоружила и выгнала его хозяйка

Фото: Pixabay

В Харьковской области вор забрался в чужой дом и напал с топором на мать с дочкой, сообщается в Telegram-канале департамента уголовного розыска. Хозяйке удалось обезоружить и выгнать его.

Преступник взломал замок и проник в жилище. Там он обнаружил спящую на диване 84-летнюю женщину, после чего нанес ей несколько ударов топором по голове. Услышав шум, он вошел в соседнюю комнату, где находилась дочь потерпевшей, которую он тоже ударил по голове. Однако, та оказала нападавшему сопротивление, смогла отобрать у него орудие преступления и вытолкала его из дома. Не желавший входить с пустыми руками мужчина похитил со двора тачку и скрылся.

Полицейским удалось найти и задержать его. Выяснилось, что он уже был неоднократно судим ранее. Он сознался в содеянном. Его будут судить за незаконченное покушение на убийство.

Ранее стало известно, что в Кардиффе, Уэльс, суд приговорил 31-летнего преступника-рецидивиста Сэмюэля Маллигана к одному году тюремного заключения за ограбление со взломом. Пьяный вор уснул во время операции и попался полиции.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Германии предсказали раскол правящей коалиции из-за «Северного потока-2»
Россиянам назвали лучший бензин для заправки зимой
Кейт Миддлтон показала свой скрытый талант
Женщина обезоружила и выгнала забравшегося в дом вора с топором
Во Франции зафиксировали рекорд по новым случаям COVID-19
Российский сенатор счел неизбежным штраф против Meta
Избитый в Москве фигурист Соловьев обратился к поклонникам
Врач заявил о связи вредных привычек и риска заразиться COVID-19
Мужчина пришел с цветами к бывшей жене и поджег автомобиль ее сожителя
В Москве сгорела уникальная коллекция старинных рисунков
На Украине рассказали о попытке Зеленского созвониться с Путиным
Раскрыты два необычных симптома омикрон-штамма COVID-19 у привитых
На Украине предрекли «большую сделку» России с США и отмену Третьей мировой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter