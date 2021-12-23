Пьяный вор уснул во время ограбления и попался полиции

В Кардиффе, Уэльс, суд приговорил 31-летнего преступника-рецидивиста Сэмюэля Маллигана к одному году тюремного заключения за ограбление со взломом. Как сообщает Daily Mail, пьяный вор уснул во время операции и попался полиции.

В начале декабря сотрудница местного ресторана Las Iguanas пришла открывать заведение перед началом работы. Войдя в помещение, она обнаружила пьяного Маллигана лежащим на диване лицом вниз, заперла его в ресторане и вызвала полицию.

На мужчине была шапка, капюшон, перчатки и фонарик в руках. Когда приехали полицейские, он все еще не протрезвел, и на заявление о том, что его арестуют по подозрению в краже со взломом, ответил «ОК». Во время допроса британец лежал на койке в камере и пытался прийти в себя.

Ограбление ресторана — не первое преступление на счету Маллигана. Незадолго до ареста он освободился после двух месяцев тюремного заключения за кражу. Суммарно его трижды лишали свободы за воровство, а всего на его счету 60 преступлений. Более того, мужчина злоупотреблял наркотиками.

Рецидивист признал вину и начал программу реабилитации наркозависимых.

Ранее сообщалось, что в английском городе Сводлинкоут, находящемся между графствами Лестершир и Стаффордшир, полиция поймала вора, который спрятался под пледом и забыл убрать под него ноги. Преступника выдали его большие ступни.