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Начальника отдела Россельхознадзора нашли мертвым

РЕН: начальник отдела Россельхознадзора по Москве Ртищев найден мертвым на рабочем месте

Фото: Shutterstock

В Москве на рабочем месте нашли мертвым начальника отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Игоря Ртищева. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, тело обнаружил заместитель Ртищева. Причина смерти не уточняется. Ртищев возглавлял отдел управления в сфере государственного ветеринарного, фитосанитарного и земельного надзора.

Ранее у отдельного батальона патрульно-постовой службы (ППС) УВД Восточного округа Москвы нашли мертвым полицейского. Погибшим оказался 25-летний сотрудник правоохранительных органов Владимир Харахордин, только заступивший на службу.

Согласно предварительным данным, сотрудник полиции мог покончить с собой — об этом свидетельствует характер полученных травм. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Варвара Кошечкина
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