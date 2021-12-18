Полицейского нашли мертвым у здания отдельного батальона ППС в Москве

У отдельного батальона патрульно-постовой службы (ППС) УВД Восточного округа Москвы нашли мертвым полицейского. Об этом пишет MK.RU.

По информации издания, тело было обнаружено около 8:30 в субботу, 18 декабря, около здания на улице Чечулина. Погибшим оказался 25-летний сотрудник правоохранительных органов Владимир Харахордин, только заступивший на службу.

Согласно предварительным данным, сотрудник полиции мог покончить с собой — об этом свидетельствует характер полученных травм. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

6 ноября сообщалось, что заместителя начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Челябинской области, полковника полиции Михаила Кузенкова нашли мертвым в его кабинете. Предварительной причиной смерти мог стать сердечный приступ.