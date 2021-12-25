У летевшего из Тюмени в Ереван самолета взорвался двигатель

Пассажир рейса авиакомпании Utair, взлетавшего в аэропорту Тюмени, снял на видео взорвавшийся загоревшийся при взлете двигатель. Ролик размещен в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».

Взлет лайнера остановили, и рейс, который должен был следовать в Ереван, отменили. По предварительным данным, причиной инцидента стал помпаж двигателя, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Накануне, 24 декабря, сигнал тревоги в небе над Россией подали сразу два самолета. Пассажирский Boeing 737, летевший из Саратова в Москву, вынужден был снизиться до высоты 3 тысячи метров из-за сообщения о разгерметизации. Позднее он благополучно приземлился в аэропорту Домодедово.

Также сигнал тревоги над Тверской областью подавал пассажирский лайнер Airbus A319, следовавший из Краснодара в Санкт-Петербург. Этот инцидент тоже завершился благополучно.