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У летевшего из Тюмени в Ереван самолета взорвался двигатель

Горящий двигатель лайнера, взлетавшего в аэропорту Тюмени, попал на видео

Кадр: Telegram-канал «Говорит Москва»

Пассажир рейса авиакомпании Utair, взлетавшего в аэропорту Тюмени, снял на видео взорвавшийся загоревшийся при взлете двигатель. Ролик размещен в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».

Взлет лайнера остановили, и рейс, который должен был следовать в Ереван, отменили. По предварительным данным, причиной инцидента стал помпаж двигателя, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Накануне, 24 декабря, сигнал тревоги в небе над Россией подали сразу два самолета. Пассажирский Boeing 737, летевший из Саратова в Москву, вынужден был снизиться до высоты 3 тысячи метров из-за сообщения о разгерметизации. Позднее он благополучно приземлился в аэропорту Домодедово.

Также сигнал тревоги над Тверской областью подавал пассажирский лайнер Airbus A319, следовавший из Краснодара в Санкт-Петербург. Этот инцидент тоже завершился благополучно.

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Платон Щукин
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