В Москве арестован следователь ГСУ МВД за особо крупную взятку

Следователь 11-го «банковского» отдела ГСУ МВД Магомед Тагиров и совладелец известного Чайного дома Перловых Леонид Венжик арестованы на два месяца по подозрению в посредничестве во взятке в особо крупном размере. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщает Telegram-канал ТАСС.

По данным Telegram-канала, по вменяемой арестованным статье УК РФ им грозит до 12 лет лишения свободы. По данным РЕН ТВ, задержание провели сотрудники ФСБ. Подозреваемого вывели прямо из здания ГСУ МВД после окончания рабочего дня. По предварительным данным, следователя подозревают в получении трех миллионов долларов. Однако, официальных данных о сумме взятки пока нет. Информация о цели взятки и роли каждого из арестованных пока не уточняется.

О Тагирове известно лишь, что в 11-м отделе он трудится около 4 лет. По состоянию на 2020 год у компании «Перловы и Ко» три акционера — Антон Карпов (64%), гендиректор Леонид Венжик (16%) и «Интертэк Консалтинг» (20%). Знаменитый магазин чая и кофе на Мясницкой в Москве с октября 2020 находится под охраной государства и является объектом культурного наследия федерального значения. С того момента любые реставрационные работы здания можно проводить только по согласованию с госорганами.