Известный продюсер назвал фестиваль «Таврида» лучшим из созданного для молодежи

«"Таврида" — это не только фестиваль, это целая система, которая была выстроена очень мудрыми людьми, и то лучшее, что было придумано для творческой молодежи в нашей стране», — такое мнение в эфире YouTube-канала «Дайте сказать!» высказал композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист Игорь Матвиенко, рассказывая о творческом фестивале «Таврида».

«В одном пространстве собирается талантливая молодежь со всей страны. И когда они вместе собираются, начинают генерировать идеи, проводят мастер-классы. Это все очень интересно и креативно. Причем за короткий промежуток времени получаются очень хорошие вещи», — поделился он.

По словам продюсера, среди участников фестиваля очень много талантливых людей. «В этом году на «Тавриде» я набрал группу молодых сонг-райтеров, и они меня сейчас поражают, потому что могут в день писать по пять очень хороших песен – такие работоспособные и заряженные ребята. И все это пошло от «Тавриды», благодаря которой мы познакомились», — сказал Матвиенко.

Кроме того, Игорь Матвиенко рассказал о сотрудничестве с Российским движением школьников (РДШ) и, в частности, о намерении открыть музыкальную для детей до 18 лет. По его словам, он был поражен тем, что на генеральной репетиции мюзикла, где присутствовало два или три состава, то есть около 100 человек, все, кто не принимал непосредственного участия в репетиции, сидели в зале все пять часов. Они могли уйти, но оставались там и были полностью вовлечены в процесс. «У них горят глаза от того, что наконец-то взрослые придумали какую-то игрушку взамен всему этому цифровому миру. Вот это больше всего меня поразило и зарядило, так что я тоже теперь стал фанатом РДШ», — рассказал Матвиенко.

