Медики рассказали об опасности красного мяса

В организме человека после употребления красного мяса образуется вещество, которое стимулирует образование холестериновых бляшек на стенках сосудов, заявили ученые из Кливленда, пишет Nature Microbiology.

По словам одного из авторов исследования Стэнли Хейзена (Stanley Hazen), речь идет о так называемом ТМАО — N-оксиде триметиламине. Медики изучили данные трех тысяч пациентов, соблюдавших различные диеты. Одни регулярно ели красное мясо, вторая группа использовала этот продукт в меню редко, третья — воздерживалась совсем. По итогу эксперимента были изучены анализы крови и микрофлоры испытуемых.

Ученые пришли к выводу, что главную опасность — роль в образовании ТМАО — играют перерабатывающие красное мясо бактерии Emergencia timonensis, которые практически отсутствуют в кишечнике вегетарианцев.

В рамках эксперимента эти бактерии пересадили в кишечник мышей, придерживающихся растительной диеты. У них сразу выросла концентрация ТМАО, что значительно увеличивало риск образования тромбов и холестериновых бляшек. «Это открытие поможет нам разработать новые связанные с питанием методы снижения риска развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний», — рассказали ученые.

Ранее биологи из Научно-исследовательского института при детской больнице в Окленде выяснили, что красное и белое мясо в равной степени повышают уровень холестерина в крови вопреки распространенному мнению.

