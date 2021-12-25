В США обеспокоились нехваткой жилья для эвакуированных афганцев

В США выразили опасения, что часть эвакуированных афганцев может остаться без жилья. Об этом сообщает портал Axios.

В материале отмечается, что к настоящему моменту в рамках операции Allies Welcome расселили около 48 тысяч человек. Еще 26 тысяч находятся на семи военных базах в стране, где они проходят процедуры, связанные с иммиграцией, медицинское обследование и вакцинацию. При этом люди, переселением которых занимается Госдепартамент и местные службы, в первые 30-90 дней получают помощь с жильем, устройством на работу, записью детей в школу и обучением английскому языку.

Однако юрист Шекеба Моррад (Shekeba Morrad), который в качестве волонтера помогает переселению, заявил об опасениях среди общественных организаторов. По его словам, основное беспокойство вызывает опасность того, что афганцы станут бездомными, когда кончится поддержка.

15 августа радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) взяло под контроль всю территорию Афганистана на фоне вывода американских войск из страны. Эвакуация американских войск и дипломатической миссии из Афганистана официально завершилась 31 августа 2021 года.