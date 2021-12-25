Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США обеспокоились нехваткой жилья для эвакуированных афганцев

Волонтеры в США опасаются, что некоторые эвакуированные афганцы могут остаться без жилья

Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

В США выразили опасения, что часть эвакуированных афганцев может остаться без жилья. Об этом сообщает портал Axios.

В материале отмечается, что к настоящему моменту в рамках операции Allies Welcome расселили около 48 тысяч человек. Еще 26 тысяч находятся на семи военных базах в стране, где они проходят процедуры, связанные с иммиграцией, медицинское обследование и вакцинацию. При этом люди, переселением которых занимается Госдепартамент и местные службы, в первые 30-90 дней получают помощь с жильем, устройством на работу, записью детей в школу и обучением английскому языку.

Однако юрист Шекеба Моррад (Shekeba Morrad), который в качестве волонтера помогает переселению, заявил об опасениях среди общественных организаторов. По его словам, основное беспокойство вызывает опасность того, что афганцы станут бездомными, когда кончится поддержка.

15 августа радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) взяло под контроль всю территорию Афганистана на фоне вывода американских войск из страны. Эвакуация американских войск и дипломатической миссии из Афганистана официально завершилась 31 августа 2021 года.

Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Иммунолог рассказал о риске смерти после выздоровления от коронавируса
На Украине рассказали о повлиявшем на США ультиматуме Путина
В Турции оценили вероятность Третьей мировой из-за конфликта России и НАТО
Мамаев решил жениться на новой возлюбленной
Трое участников BTS заразились COVID-19 после поездки с концертами по США
Собчак прокомментировала награду дочери Рамзана Кадырова
Закладчики наркотиков устроили разгром в подъезде жилого дома
Сумму освобожденных от валютного контроля переводов за границу увеличат
В столице Турции замерз фонтан
Американцы не смогли найти Украину на карте
Украинцы понадеялись на возвращение Крыма
Юрист предупредил курильщиков о новых запретах в 2022 году
Ученые совершили открытие в области анатомии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter