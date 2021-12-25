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Раскрыты секреты избежать эмоционального выгорания перед праздниками

Психолог Макарова посоветовала рассортировать задачи перед Новым годом

Фото: Pexels.com

В преддверии Нового года россияне часто хотят завершить все дела, поэтому перенапрягаются, выматываются и встречают первый день календаря скорее опустошенными, чем радостными, заявила клинический психолог Инна Макарова, пишет «Подмосковье сегодня».

По ее словам, все дело в когнитивном восприятии смены дат в календаре, из-за которого «включаются суеверия» перед праздниками. К примеру, люди считают, что в новый год нельзя вступать со старыми долгами. Из-за этого «упираются изо всех сил, стремясь к вечеру последнего дня года все закончить». Она напомнила, что физически справиться с «утрамбованными» и копившимися год делами за несколько недель невозможно.

Эксперт посоветовала рассортировать все задачи по степени важности и срочности. «Самое приоритетное стоит выполнять в первую очередь, а остальное вполне может подождать, даже если браться за это придется уже в следующем году», — раскрыла она секреты избежать эмоционального выгорания.

Психолог посоветовала в праздники радовать не только друзей и родных, но и себя. Ее коллега Александра Метальникова добавила, что в предпраздничной суете нужно осознанно планировать дела. «Действительно ли все, что вы сейчас хотите успеть сделать, поможет вам попасть в то состояние, в котором вы хотите встретить Новый год?» — добавила она.

Ранее психологи заявили, что одиноким людям в новогоднюю ночь следует исполнять свои желания, прислушиваться к себе.

Алия Шарафутдинова
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