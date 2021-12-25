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Пушков ответил на заявление Польши о создании Германией «четвертого рейха» в ЕС

Сенатор Пушков высмеял заявление Польши, уличившей Германию в создании «четвертого рейха»
Начало событий в новости Польша уличила Германию в стремлении создать «Четвертый рейх»
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, уличившего Берлин в строительстве «четвертого рейха» и желании федерализировать Европейский союз (ЕС), он высказался в своем Telegram-канале.

Сенатор уточнил, что польский депутат обнаружил это только сейчас. «Федерализация Европы и создание единого супер-государства, которое будет включать в себя бывшие национальные государства на федеративных началах, — это и есть суть большого европроекта», — отметил он. По словам Пушкова, именно из-за этого Евросоюз покинула Великобритания.

О каком самоопределении Польши можно говорить в условиях членства в ЕС и высокой степени зависимости от него, высмеял слова Качиньского сенатор. «Это и есть то "самоопределение", которое выбрала Польша», — ответил он.

Ранее Качиньский заявил, что Германия хочет построить федеративный Европейский союз под предводительством Берлина. По его словам, новое правительство ФРГ намерено подчинить себе поляков и лишить их права на самоопределение.

Алия Шарафутдинова
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