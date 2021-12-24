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Польша уличила Германию в стремлении создать «Четвертый рейх»

Ярослав Качиньский: Германия хочет построить федеративный ЕС под предводительством Берлина
Ярослав Качиньский

Ярослав Качиньский. Фото: Slawomir Kaminski / Reuters

Германия хочет построить федеративный Европейскию союз (ЕС) под предводительством Берлина. В этом уличил ФРГ лидер правящей партии Польши «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский, передает ТАСС.

Политик подчеркнул, что новое немецкое правительство стремится подчинить себе поляков и лишить их права на самоопределение. «Если мы, как поляки, согласились бы на такое современное подданство, то нас бы по-разному деградировали», — предрек он. По его словам, такое положение вещей привело бы население Польши к бедности.

Качиньский обвинил Германию в намерении создать «Четвертый рейх» на базе ЕС. По его словам, термин отсылает не к Третьему рейху, а к Первому — Священной Римской империи германской нации. «Я думаю, что он достаточно хорошо отражает направление этих изменений», — заключил политик.

Главным инструментом для указанной трансформации он назвал Европейский суд, который по своему усмотрению интерпретирует европейское право. «Договоры в ЕС перестали действовать, и новым законодателем стал суд ЕС», — отметил он.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия запускает юридическую процедуру против Польши за нарушение законов ЕС на фоне спора по решению Варшавы о верховенстве национальной конституции над европейским правом. Так, комиссия выразила сомнения в независимости и беспристрастности Конституционного суда Польши.

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Екатерина Андреева
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