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Еврокомиссия запустила процедуру против Польши из-за спора о верховенстве права

DW: Еврокомиссия запустила юридическую процедуру против Польши за нарушение законов ЕС

Фото: Corinna Kern / Reuters

Еврокомиссия запускает юридическую процедуру против Польши за нарушение законов Европейского союза (ЕС) на фоне спора по решению Варшавы о верховенстве национальной конституции над европейским правом. Об этом сообщает Deutsche Welle (DW).

Комиссия выразила сомнения в независимости и беспристрастности Конституционного суда Польши. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс рассказал в Twitter, что объединение старалось наладить диалог с Варшавой, но не достигло успеха. «Необходимо уважать основы правовой системы ЕС, в частности, верховенство Европейского права», — заключил он.

Отмечается, что польской стороне направили уведомление о начале процедуры. Варшава должна направить Брюсселю официальный ответ в течение двух месяцев, на основе которого будет принято решение о дальнейших мерах.

12 декабря министр юстиции Польши Збигнев Зебро предложил в случае обострения конфликта из-за вопроса о верховенстве права в ЕС прекратить платежи в бюджет объединения и накладывать вето на его решения. По его словам, ЕС шантажирует Польшу, чтобы добиться переформатирования в «федеративное государство, официально управляемое из Брюсселя, а на практике — из Берлина».

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Екатерина Андреева
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