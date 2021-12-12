В Польше предложили не платить в бюджет Евросоюза и блокировать его решения

Министр юстиции Польши Збигнев Зёбро предложил в случае обострения конфликта из-за вопроса о верховенстве права в ЕС прекратить платежи в бюджет ЕС и накладывать вето на принимаемые там решения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

ЕС настаивает на том, что Европейский суд по правам человека имеет право проверять законность выбора судей польского Конституционного суда. В Польше же считают, что это противоречит конституции страны. После того, как Суд ЕС оштрафовал Варшаву на миллион евро в сутки, некоторые польские политики заявили, что Евросоюз объявил Польшу войну.

Зёбро утверждает, что ЕС шантажирует Польшу, чтобы добиться переформатирование ЕС в «федеративное государство, официально управляемое из Брюсселя, а на практике — из Берлина».

Польша должна ответить на шантаж ЕС вето по всем вопросам, требующим единодушия в ЕС. Польша также должна пересмотреть свою приверженность политике ЕС в области климата и энергетики, которая приводит к резкому скачку цен на энергоносители. Если этот спор обострится, я потребую, чтобы Польша приостановила свои взносы в ЕС. Это было бы оправданно, поскольку ЕС незаконно отказывает нам в средствах из совместного бюджета, в который мы также вносим свой вклад Збигнев Зёбро министр юстиции Польши

27 октября Суд ЕС наложил на польское государство штраф в размере 1 миллиона евро в сутки из-за его отказа упразднить дисциплинарную палату Верховного суда — в европейском блоке считают, что действие этого органа подрывает независимость судебной власти в республике.

7 сентября Еврокомиссия потребовала ввести санкции против Польши из-за судебной реформы. Ровно через месяц, 7 октября, польский Конституционный суд признал верховенство конституционного права над европейским.