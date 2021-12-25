Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Российский сенатор счел неизбежным штраф против Meta

Сенатор Пушков: штраф против Meta был неизбежен, поскольку конфликт долго назревал
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале счел неизбежным штраф против компании Meta (бывшая Facebook). По его словам, конфликт с западным интернет-гигантом назревал долго и закономерно произошел, поскольку тот уклонялся от исполнения российских законов.

Сенатор подчеркнул, что компания из года в год систематически не выполняла требования Роскомнадзора об удалении материалов, поэтому оборотные взыскания были лишь вопросом времени.

Материалы по теме:
В России решили заблокировать Tor. Почему власти ополчились на анонимный браузер?
В России решили заблокировать Tor.Почему власти ополчились на анонимный браузер?
9 декабря
«Мир должен очнуться» Чем на самом деле опасны соцсети и как они продают доступ к умам миллиардов людей
«Мир должен очнуться»Чем на самом деле опасны соцсети и как они продают доступ к умам миллиардов людей
18 ноября

«Нынешний конфликт с введением оборотных штрафов можно определить как неизбежный: он долго назревал и закономерно произошел. При занятой ИТ-гигантами позиции частичного, неполного исполнения наших законов, постоянного "перетягивания каната" с российским регулятором так называемые оборотные штрафы были вопросом времени», — сказал Пушков.

По его словам, если в компании не предполагали такого развития событий, то там плохо слушали, о чем ее предупреждали многократно. Если же руководство считает возможным навязать свои правила сообщества вместо российских законов, то это глубокое заблуждение, заключил сенатор.

24 декабря Таганский суд Москвы наложил на компанию Meta (бывшая Facebook) оборотный штраф в размере 1,9 миллиарда рублей за отказ удалять запрещенный на территории России контент. Корпорация признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта информации, обязанность по удалению которой предусмотрена законодательством РФ»).

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Германии предсказали раскол правящей коалиции из-за «Северного потока-2»
Во Франции зафиксировали рекорд по новым случаям COVID-19
Аварийная служба полтора часа добиралась до затопленной кипятком многоэтажки
Российский сенатор счел неизбежным штраф против Meta
Избитый в Москве фигурист Соловьев обратился к поклонникам
Названы увеличивающие риск заразиться COVID-19 привычки
Мужчина пришел с цветами к бывшей жене и поджег автомобиль ее сожителя
В Москве сгорела уникальная коллекция старинных рисунков
На Украине рассказали о попытке Зеленского созвониться с Путиным
Профессор предупредила о бесполезности тканевых масок против омикрон-штамма
Пушков ответил на заявление Польши о создании Германией «четвертого рейха» в ЕС
Раскрыты два необычных симптома омикрон-штамма COVID-19 у привитых
На Украине предрекли «большую сделку» России с США и отмену Третьей мировой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter