Российский сенатор счел неизбежным штраф против Meta
Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале счел неизбежным штраф против компании Meta (бывшая Facebook). По его словам, конфликт с западным интернет-гигантом назревал долго и закономерно произошел, поскольку тот уклонялся от исполнения российских законов.
Сенатор подчеркнул, что компания из года в год систематически не выполняла требования Роскомнадзора об удалении материалов, поэтому оборотные взыскания были лишь вопросом времени.
«Нынешний конфликт с введением оборотных штрафов можно определить как неизбежный: он долго назревал и закономерно произошел. При занятой ИТ-гигантами позиции частичного, неполного исполнения наших законов, постоянного "перетягивания каната" с российским регулятором так называемые оборотные штрафы были вопросом времени», — сказал Пушков.
По его словам, если в компании не предполагали такого развития событий, то там плохо слушали, о чем ее предупреждали многократно. Если же руководство считает возможным навязать свои правила сообщества вместо российских законов, то это глубокое заблуждение, заключил сенатор.
24 декабря Таганский суд Москвы наложил на компанию Meta (бывшая Facebook) оборотный штраф в размере 1,9 миллиарда рублей за отказ удалять запрещенный на территории России контент. Корпорация признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта информации, обязанность по удалению которой предусмотрена законодательством РФ»).