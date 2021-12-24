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В России оштрафовали Meta почти на два миллиарда рублей

Суд в Москве наложил на компанию Meta штраф в размере 1,9 млрд рублей

Фото: Thought Catalog / Unsplash

Таганский суд Москвы наложил на компанию Meta (бывшая Facebook) оборотный штраф в размере 1,9 миллиарда рублей за отказ удалять запрещенный на территории России контент. Об этом сообщает Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.

Отмечается, что корпорация признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта информации, обязанность по удалению которой предусмотрена законодательством РФ»). Общая сумма оборотного штрафа составила более 1,9 миллиардов рублей.

24 декабря суд в Москве оштрафовал компанию Google еще на 7,2 миллиарда рублей за систематическое неудаление запрещенной информации. 23 декабря суд также наложил штраф в размере трех миллионов рублей за аналогичное нарушение на компанию Twitter.

В сентябре представители Роскомнадзора заявили о готовности назначать оборотные штрафы против крупных американских IT-компаний. Подобными санкциями пригрозили корпорациям Google, Meta и Twitter.

Асель Минбаева
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