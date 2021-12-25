Во Франции зафиксировали рекорд по новым случаям COVID-19

Во Франции зафиксировали новый рекорд по числу случаев заражения коронавирусом за сутки, за 24 часа в стране выявили более 94,1 тысячи заболевших, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что это был самый высокий показатель заболеваемости в стране с начала пандемии коронавируса. Предыдущим антирекордом был суточный прирост в 91,6 тысячи случаев, который зафиксировали накануне.

Кроме того, за прошедшие 24 часа в стране установлен рекорд по количеству проведенных тестов — 1,55 миллиона тестов на COVID-19.

Большинство жителей Франции вакцинированы от COVID-19. Третью дозу вакцины от коронавируса во Франции получили свыше 20 миллионов человек.

Неделю назад в Великобритании выявили более 88 тысяч случаев заражения коронавирусом. Это абсолютный рекорд за последние два года, с начала пандемии COVID-19. Издание Sky News опасается, что на самом деле зараженных гораздо больше. Ровно неделю назад число заражений за сутки не превышало 51 тысячи человек.