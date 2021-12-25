Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Во Франции зафиксировали рекорд по новым случаям COVID-19

Во Франции зафиксировали рекордные 94,1 тысячи случаев заражения COVID-19 за 24 часа

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Во Франции зафиксировали новый рекорд по числу случаев заражения коронавирусом за сутки, за 24 часа в стране выявили более 94,1 тысячи заболевших, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что это был самый высокий показатель заболеваемости в стране с начала пандемии коронавируса. Предыдущим антирекордом был суточный прирост в 91,6 тысячи случаев, который зафиксировали накануне.

Кроме того, за прошедшие 24 часа в стране установлен рекорд по количеству проведенных тестов — 1,55 миллиона тестов на COVID-19.

Большинство жителей Франции вакцинированы от COVID-19. Третью дозу вакцины от коронавируса во Франции получили свыше 20 миллионов человек.

Неделю назад в Великобритании выявили более 88 тысяч случаев заражения коронавирусом. Это абсолютный рекорд за последние два года, с начала пандемии COVID-19. Издание Sky News опасается, что на самом деле зараженных гораздо больше. Ровно неделю назад число заражений за сутки не превышало 51 тысячи человек.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Германии предсказали раскол правящей коалиции из-за «Северного потока-2»
Во Франции зафиксировали рекорд по новым случаям COVID-19
Аварийная служба полтора часа добиралась до затопленной кипятком многоэтажки
Российский сенатор счел неизбежным штраф против Meta
Избитый в Москве фигурист Соловьев обратился к поклонникам
Названы увеличивающие риск заразиться COVID-19 привычки
Мужчина пришел с цветами к бывшей жене и поджег автомобиль ее сожителя
В Москве сгорела уникальная коллекция старинных рисунков
На Украине рассказали о попытке Зеленского созвониться с Путиным
Профессор предупредила о бесполезности тканевых масок против омикрон-штамма
Пушков ответил на заявление Польши о создании Германией «четвертого рейха» в ЕС
Раскрыты два необычных симптома омикрон-штамма COVID-19 у привитых
На Украине предрекли «большую сделку» России с США и отмену Третьей мировой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter