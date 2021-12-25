Опубликованы уникальные кадры спасения российского пилота в Турции

ВГТРК опубликовала уникальные кадры спасения летчика Константина Мурахтина в Турции. Видео, снятое беспилотником в 2015 году, разместила студия «Авторская программа Александра Рогаткина» на Youtube-канале.

На кадрах видны последствия падения самолета Су-24М. Его командир, Олег Пешков, погиб под обстрелом боевиков. Отчетливо видно, как боевики из зенитного орудия обстреливают лес, в который на парашюте спустился штурман Константин Мурахтин. Он выжил, позже его эвакуировал сирийский спецназ.

По словам начальника управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов Генштаба, генерал-майора Александра Новикова, территория кишела боевиками, в районе приземления штурмана было около 20 пикапов, часть из них — с зенитными орудиями на борту.

В ноябре 2021 года состоялась премьера фильма «Небо», посвященного подвигу российских летчиков Олега Пешкова и Константина Мурахтина.