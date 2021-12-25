У побережья города Морро-Бэй, штат Калифорния, серфер погиб в результате нападения акулы. Об этом пишет CNN.

В пятницу, 24 декабря, в Управление гавани, полицию и пожарную службу поступило сообщение об обнаруженном на пляже без сознания мужчине. На теле пострадавшего были очевидные признаки нападения акулы.

По данным директора Управления Эрик Эндерсби, пострадавший был признан мертвым на месте. Личность погибшего установлена, данные о мужчине не разглашаются до момента уведомления родственников о случившемся. Власти предписали отдыхающим на пляже не заходить в воду в течение следующих 24 часов.

Ранее сообщалось, что серфер погиб в результате нападения акулы на глазах у посетителей пляжа Эммералд-Бич в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Какая именно акула напала на мужчину, не уточнялось.

