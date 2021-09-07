Акула растерзала серфера на глазах у посетителей пляжа

Серфер погиб в результате нападения акулы на глазах у посетителей пляжа Эммералд-Бич в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.
Акула искусала мужчину, который занимался серфингом в океане. Другие серферы и отдыхающие на пляже вызывали скорую помощь. В ожидании врачей они попытались спасти мужчину и провели ему сердечно-легочную реанимацию. Их усилия оказались тщетны, мужчина скончался.
Очевидец Аарон Армстронг рассказал, что пляж популярен у местных жителей. В день, когда акула растерзала серфера, на пляже находилось много людей. Некоторые из них купались в океане. По его словам, это первый случай нападения акулы на человека на этом пляже.
Какая именно акула напала на мужчину, не уточняется.
Ранее сообщалось, что у побережья Австралии акула-людоед растерзала серфера. Сразу после нападения друзья бросились в воду, вытащили раненого товарища на берег и попытались провести ему сердечно-легочную реанимацию, но, несмотря на их усилия и помощь подоспевших медиков, мужчина умер.